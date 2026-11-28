Σε δύο περιπτώσεις κλήθηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση ατόμων από οχήματα στον Πετριτή της νότιας Κέρκυρας, μετά την υπερχείλιση ρέματος. Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έδωσε στην κακοκαιρία την ονομασία «Άργος» και εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική.

Κέρκυρα: 15 κλήσεις για αντλήσεις και δύο επιχειρήσεις στον Πετριτή

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 07:30 το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου έως την ώρα της ενημέρωσης, η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 15 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων:

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Βόρεια Κέρκυρα — 1 κλήση.

— 1 κλήση. Κεντρική Κέρκυρα — 7 κλήσεις.

— 7 κλήσεις. Νότια Κέρκυρα — 7 κλήσεις.

Στον Πετριτή, οι πυροσβέστες κλήθηκαν επιπλέον σε δύο επιχειρήσεις για να απομακρύνουν άτομα από τα οχήματά τους και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν όπου χρειάζεται.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά

Η κόκκινη προειδοποίηση για Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, όπως είχε μεταδοθεί στην πρωινή πρόγνωση για την κακοκαιρία, παραμένει σε ισχύ. Στη δυτική Στερεά, η έντονη βροχόπτωση είχε οδηγήσει την Παρασκευή στην αποστολή μηνύματος του 112 στο Μεσολόγγι για περιορισμό των μετακινήσεων.

Στο επικαιροποιημένο δελτίο, η ΕΜΥ προβλέπει επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πορτοκαλί προειδοποίηση στη δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Από το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για Πιερία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Ποιες περιοχές μπαίνουν σε κόκκινη προειδοποίηση

Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις παρακάτω περιοχές:

Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες — Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες.

— Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες. Ανατολική Στερεά και Εύβοια — Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια.

— Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, σταδιακά — Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία.

Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει και για τους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 10 στο Αιγαίο.

Με πορτοκαλί προειδοποίηση, η ΕΜΥ αναμένει κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόσκαιρα, χιόνια προβλέπονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

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Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση στην Κρήτη

Τη Δευτέρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, όπου η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση. Στο Αιγαίο οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν με ένταση 8 έως 9 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 10 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.