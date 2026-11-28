Το τηλεφώνημα ήρθε ενώ ο 39χρονος βρισκόταν στην Αστυνομία και κατέθετε την έγκλησή του για τοκογλυφία και εκβίαση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, σύμφωνα με το έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το DEBATER, ήταν ο άνδρας που είχε μόλις κατονομάσει. Φέρεται να του ζήτησε να καταβάλει αμέσως 2.200 ευρώ. Το ίδιο μεσημέρι, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στη Λάρισα, μόλις παρέλαβε 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η καταγγελία περιγράφει διαδοχικά δάνεια που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα ποσά που ο 39χρονος λέει ότι δανείστηκε αθροίζονται σε 42.000 ευρώ, ενώ οι πληρωμές που δηλώνει ότι έκανε πριν από την αστυνομική επιχείρηση φτάνουν τις 93.450 ευρώ.

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Το πρώτο δάνειο μετά τον Daniel και τα 60.000 ευρώ που λέει ότι επέστρεψε

Ο 39χρονος τοποθετεί την αρχή της υπόθεσης στις πλημμύρες που έπληξαν τη Λάρισα τον Σεπτέμβριο του 2023. Όπως κατέθεσε, το συνεργείο οχημάτων του υπέστη ζημιές και ο ίδιος χρειάστηκε άμεσα χρήματα. Δανείστηκε αρχικά 1.000 ευρώ και συμφώνησε να επιστρέψει 1.400, ποσό που, όπως λέει, κατέβαλε στο ακέραιο.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε δανειστεί τμηματικά άλλα 30.000 ευρώ. Ο άνδρας που κατήγγειλε φέρεται να του ζήτησε τα διπλά για την εξόφληση. Όταν δυσκολεύτηκε να πληρώσει, ο 39χρονος αναφέρει ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και για το συνεργείο του. Υποστηρίζει ότι τελικά κατέβαλε τα 60.000 ευρώ σε δόσεις, αφού η μητέρα του πούλησε παραλιακό οικόπεδο που της ανήκε.

Η καταγγελία για βία και το συμφωνητικό των 34.500 ευρώ

Στην ίδια έγκληση περιγράφει ένα ακόμη δάνειο, ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο λέει ότι πήρε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024. Είχε ήδη επιστρέψει 8.000 ευρώ όταν, τον Ιανουάριο του 2025, ενημέρωσε τον δανειστή ότι αδυνατούσε να συνεχίσει τις πληρωμές.

Ο 39χρονος καταγγέλλει ότι σε συνάντησή τους ο άνδρας τον χτύπησε, τον απείλησε ξανά για την επιχείρησή του και τον ανάγκασε να υπογράψει συμφωνητικό με το οποίο αναγνώριζε οφειλή 34.500 ευρώ προς τη σύντροφο του συλληφθέντος. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Νοέμβριο του 2026, δηλώνει ότι κατέβαλε για τη συγκεκριμένη οφειλή 23.050 ευρώ, είτε απευθείας στον άνδρα είτε με καταθέσεις σε λογαριασμό της συντρόφου του.

Η απαίτηση για 2.200 ευρώ και το ραντεβού της σύλληψης

Περίπου έναν μήνα πριν από την καταγγελία, ο 39χρονος λέει ότι δανείστηκε ξανά 1.000 ευρώ, υπογράφοντας συναλλαγματική για 1.800. Παρότι, όπως αναφέρει, επέστρεψε τα 1.000 ευρώ, ο άλλος άνδρας φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.200 ευρώ για να θεωρήσει την οφειλή εξοφλημένη. Το ίδιο ποσό ζήτησε, σύμφωνα με το έγγραφο, στο τηλεφώνημα της Παρασκευής.

Σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς, ο 39χρονος κανόνισε να του παραδώσει μέρος του ποσού. Περίπου στις 14:40, ο άνδρας έφτασε στο συμφωνημένο σημείο και παρέλαβε τα προσημειωμένα χρήματα. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί τον ακινητοποίησαν και βρήκαν στην κατοχή του τα 1.000 ευρώ.

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Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο σημειωματάρια, δύο μπλοκ εντύπων συναλλαγματικών και χειρόγραφες σημειώσεις.