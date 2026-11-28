Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μεταφέρθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο 43χρονος με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η μεταγωγή έγινε για να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί δίκη για άλλη υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Τα 20 λεπτά στην Ευελπίδων και το επόμενο βήμα

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 09:30, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παρέμεινε εκεί περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την εκτέλεση του παλαιότερου εντάλματος αναμένεται να επιστρέψει στην Ευελπίδων, για να παρουσιαστεί στον ανακριτή για την υπόθεση Ζαμπούνη. Εκεί αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Το ένταλμα για το οποίο συνελήφθη στην Αθήνα

Ο 43χρονος συνελήφθη στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μετά την παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές μέσω Τουρκίας. Είχε συλληφθεί στα τέλη Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας για υπόθεση που αφορούσε, μεταξύ άλλων, την παραμονή του στα κατεχόμενα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι το ένταλμα που εκτέλεσε την Παρασκευή αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στη δράση της οποίας εντάσσει τη δολοφονία του Ζαμπούνη. Ο 44χρονος είχε δεχθεί την ένοπλη επίθεση έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο, στις 14 Ιανουαρίου 2024. Η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο της έρευνας για οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.