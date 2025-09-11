Τσίπρα, Σαμαρά ή Καρυστιανού; Ποιον θα ψήφιζαν οι πολίτες σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας της Interview
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στη νέα δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται σήμερα στην ηλεκτρονική εφημερίδα Political, σχετικά με την πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων.
Στην ερώτηση «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι Σαμαράς, Τσίπρας και κυρία Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», το 25% δήλωσε ότι θα ψήφιζε την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», το 13% τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ και το 9% τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
Αντίθετα, «κανέναν απ’ αυτούς» δηλώνει το 53%.
Δείτε τα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο ερώτημα της δημοσκόπησης:
