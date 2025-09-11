Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12,1 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ
Ποιον επιλέγουν ανάμεσα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού
Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, καθώς είναι η πρώτη έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
ΝΔ: 21,9%
ΠΑΣΟΚ: 12%
Ελληνική Λύση: 8,1%
ΚΚΕ: 7,2%
Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%
Φωνή Λογικής: 4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%
ΜέΡΑ25: 3,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%
Νέα Αριστερά: 2,1%
Νίκη: 1,9%
Αναποφάσιστοι: 17,2%
Άλλο κόμμα: 10%
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
ΝΔ: 26,7%
ΠΑΣΟΚ: 14,6%
Ελληνική Λύση: 9,8%
ΚΚΕ: 8,8%
Φωνή Λογικής: 4,9%
Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%
ΜέΡΑ25: 4,2%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%
Νέα Αριστερά: 2,6%
Νίκη: 2,3%
Άλλο: 12,2%
Στην ερώτηση, «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο», οι πολίτες απαντούν:
Κανένας: 28,9%
Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%
Νίκος Ανδρουλάκης: 9,7%
Κυριάκος Βελόπουλος: 7,8%
Δημήτρης Κουτσούμπας: 6,3%
Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5,4%
Στέφανος Κασσελάκης: 4%
Σωκράτης Φάμελλος: 3%
Αλέξης Χαρίτσης: 3%
Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,8%
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, ποιον θα επέλεγαν, οι πολίτες απαντούν:
Καρυστιανού: 25%
Τσίπρας: 13%
Σαμαράς: 9%
Παράλληλα, το 50% απαντά πως δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το 32% απαντά πως ήταν ίδια με τις προηγούμενες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, και το 17% απαντά πως ήταν ανανεωμένος με νέα πρόταση.
Επίσης, το 57% ζητεί πρόωρες εκλογές, ενώ το 41% θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της.
Δημοσκόπηση Interview: Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ
Όσον αφορά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.
Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.
Τι δυσκολεύει περισσότερο την καθημερινότητα
Την ίδια ώρα, το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.
