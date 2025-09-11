Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12,1 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, καθώς είναι η πρώτη έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Στην ερώτηση, «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο», οι πολίτες απαντούν:

Κανένας: 28,9%

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%

Νίκος Ανδρουλάκης: 9,7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 6,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5,4%

Στέφανος Κασσελάκης: 4%

Σωκράτης Φάμελλος: 3%

Αλέξης Χαρίτσης: 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,8%

Ποιον επιλέγουν ανάμεσα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, ποιον θα επέλεγαν, οι πολίτες απαντούν:

Καρυστιανού: 25%

Τσίπρας: 13%

Σαμαράς: 9%

Παράλληλα, το 50% απαντά πως δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το 32% απαντά πως ήταν ίδια με τις προηγούμενες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, και το 17% απαντά πως ήταν ανανεωμένος με νέα πρόταση.

Επίσης, το 57% ζητεί πρόωρες εκλογές, ενώ το 41% θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Δημοσκόπηση Interview: Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ

Όσον αφορά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Τι δυσκολεύει περισσότερο την καθημερινότητα

Την ίδια ώρα, το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.