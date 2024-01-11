Τσιόδρας για ομόφυλα ζευγάρια και παρένθετη μητέρα: «Οι γυναίκες δεν είναι σκεύη για να γεννούν παιδιά»

Καλεσμένος στο «Live News» και τον Νίκο Ευαγγελάτο ήταν ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας και κλήθηκε να μιλήσει για το νομοσχέδιο που αφορά τον γάμο και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο κ. Τσιόδρας είπε πως η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνει μία σοβαρή και συντεταγμένη συζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε το πλαίσιο. Μιλάμε για ισότητα στον πολιτικό γάμο και για δικαιώματα παιδιών που ήδη υπάρχουν δίπλα μας. Δεν μιλάμε για παρένθετη μητρότητα από ομόφυλα ζευγάρια. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τον χρόνο που θα έρθει αλλά δεν θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα η συζήτηση. Δεν χάνει κάποιος κάποιο δικαίωμα».

Και πρόσθεσε: «Θα γίνει μία συζήτηση μεταξύ των βουλευτών για να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Είναι θέμα ενημέρωσης, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα ζητήματα. Κάποιος μπορεί να δηλώσει την αντίθεσή του με πολλούς τρόπους. Κάποιος μπορεί να ψηφίσει όχι, άλλος παρών και άλλος να μην πάει. Εγώ θα ήθελα οι βουλευτές να σκεφτούν ψύχραιμα και να δούμε σε τι διαφωνεί κάποιος. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός είναι πως οι βουλευτές συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο».

Για την παρένθετη μητέρα είπε: «Είναι ζητήματα δύσκολα. Το θέμα είναι τι θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να χρησιμοποιεί κάποιος την γυναίκα ως αναπαραγωγική μηχανή. Αυτό που είπε δηλαδή ο κ. Κασσελάκης πως “εγώ θα παραγγείλω δύο αγόρια”. Δεν είναι οι γυναίκες σκεύη για να γεννούν παιδιά. Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε έτσι. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα (σ.σ. για την παρένθετη μητέρα) για ιατρικούς λόγους και αυτό δεν θα αλλάξει».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση ήπατος από ζωντανό δότη: «Ένιωσα ευλογημένος που βγήκα συμβατός»

“Θα χιονίσει” – “Δεν θα χιονίσει”: Κόντρα Μαρουσάκη – Καλλιάνου για τον καιρό στην Αττική