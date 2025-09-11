Το μήνυμα της Κωνσταντοπούλου στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά

Μήνυμα και ευχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με αφορμή την σημερινή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενη στα παιδιά, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούν να καταφέρουν και να κατακτήσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Καλή αρχή στα παιδιά μας, που ξεκίνησαν σήμερα το σχολείο! Καλή αρχή στους εκπαιδευτικούς μας και όλους τους εργαζόμενους κι εργαζόμενες στην εκπαίδευση, που προσφέρουν το τόσο πολύτιμο αγαθό της Παιδείας! Παιδιά, μη σταματάτε να ονειρεύεστε, να μαθαίνετε, να αναζητάτε, να αμφισβητείτε, να διεκδικείτε! Δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορείτε να καταφέρετε και να κατακτήσετε. Μην ξεχνάτε τη μεγαλύτερη κατάκτηση, την Ανθρωπιά. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω για να έχετε το παρόν και το μέλλον που αξίζετε. Κι όλοι κι όλες μαζί, ας μη σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν πρόσβαση στο Σχολείο, στην Παιδεία, στα Βιβλία, στα εκπαιδευτικά εργαλεία! Μέχρι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ασφαλή και να ζουν χωρίς φόβο, πόλεμο, φτώχεια και πείνα. Να ζουν ευτυχισμένα! Καλή σχολική χρονιά. Καλή Αρχή! Με περηφάνια, ανθρωπιά κι αλληλεγγύη. Και με ειρήνη».

