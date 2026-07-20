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Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Η προδοσία της Κύπρου δεν τελείωσε το 1974. Συνεχίζεται»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί κριτική και στην κυβέρνηση

Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Η προδοσία της Κύπρου δεν τελείωσε το 1974. Συνεχίζεται»
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό της μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η προδοσία της Κύπρου δεν τελείωσε το 1974. Συνεχίζεται».

Σε ανάρτησή της η κυρία Κωνσταντοπούλου σημειώνει: «52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 52 χρόνια συνεχιζόμενης Κατοχής, ενός διαρκούς διεθνούς εγκλήματος χωρίς τιμωρία. Τα λόγια περισσεύουν, ενώ οι πράξεις υστερούν, αλλά και προκαλούν. Εδώ και 10ετίες οι Κυβερνήσεις λένε “Δεν ξεχνώ”, αλλά ποντάρουν στη λήθη».

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί κριτική και στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας: 

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποεκπροσωπείται στις Επετειακές Εκδηλώσεις για το Πραξικόπημα και την εισβολή, σε βαθμό υπηρεσιακού παράγοντα ή το πολύ Υφυπουργού, κλείνοντας το μάτι σε όσους δεν θέλησαν ποτέ να μάθει όλη την αλήθεια ο Ελληνικός Λαός και οι Κύπριοι αδελφοί μας για την πλήρη έκταση της προδοσίας, που οδήγησε στην Κυπριακή τραγωδία».

Η ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου:

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