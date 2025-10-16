Την ερχόμενη εβδομάδα η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Τι ποινές θα προβλέπει

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τρίτη αναμένεται να πάει, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η τροπολογία θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ, που αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα και να ψηφιστεί την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η τροπολογία θα προβλέπει ποινές φυλάκισης έως δύο ετών για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, το οποίο θεωρείται χώρος εθνικής σημασίας.

Θα καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο συντήρησης και αστυνόμευσης του μνημείου.

Όπως είπε την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, “θα έρθει μια τροπολογία -η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα- που θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα”.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία έχουν γραφτεί μπροστά από τους Εύζωνες, δεν θα σβηστούν. Όπως τόνισε, θα παραμείνουν στη θέση τους “μέχρι να ξεθωριάσουν φυσικά, λόγω των καιρικών συνθηκών”.