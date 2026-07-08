Μαρινάκης: “Τσίπρας και Ανδρουλάκης εκφράζουν τον ίδιο πόλο – Αλλάζει μόνο ο εκφραστής του λαϊκισμού”

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι «ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ».

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Manifesto, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου. «Δεν είμαι υποστηρικτής της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους. Δεν πιστεύω στα μέτωπα», σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019 και του 2023 επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω των πολιτικών συσχετισμών.

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Kαι στρέφοντας τα βέλη του, προς τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε στην πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τον εξέφραζε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κ. Τσίπρας».

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για «τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού», ενώ συμπληρώνει ότι «λίγη σημασία έχει ποιος είναι κάθε φορά ο προεξάρχων υπηρέτης του λαϊκισμού στον άλλο πόλο». Στον αντίποδα, η κυβέρνηση, όπως λέει, θα συνεχίσει να επενδύει «στην υπευθυνότητα, στα παραδοτέα, στα κοστολογημένα προγράμματα, στις πράξεις και όχι στα λόγια».

Στην ίδια συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει «μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση».

Παράλληλα, ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας, καθώς –όπως υποστηρίζει– η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το απομακρύνει από μια τέτοια προοπτική.