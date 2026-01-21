Θεοδωρικάκος: “Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας”

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τα μέλη του Δ.Σ. Ευάγγελο Χρυσάφη και Θεόδωρο Τρύφων. Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη.

“Η ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην πράξη και με χειροπιαστά αποτελέσματα, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχουμε διαμορφώσει από κοινού για ένα νέο πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας”, τόνισε στη συνάντηση ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως “αυτή η υπόθεση αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και την οικονομία μας”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε επίσης πως “στον κόσμο του σκληρού ανταγωνισμού και της μεγάλης αβεβαιότητας που ζούμε, η ισχυρή ελληνική βιομηχανία είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και την βελτίωση του μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών”.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, βρέθηκε σειρά ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων:

Ο Αναπτυξιακός Νόμος: Απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση της μεταποίησης και η στήριξη των μεγάλων επενδύσεων. Οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων έγιναν μέσα σε 52 ημέρες. Στον τομέα της μεταποίησης κατατέθηκαν 264 επενδυτικές προτάσεις με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν, όπως προβλέπει ο νόμος, στο τέλος Ιανουαρίου. Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, μαζί με το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και το ειδικό καθεστώς των Παραμεθόριων Περιοχών, είναι 2,2 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, θα προκηρυχθεί νέος κύκλος μεταποίησης και ειδικού καθεστώτος. Και αντίστοιχα – όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία – και μεγάλων επενδύσεων. Θα δοθούν άλλα 450 εκατ. ευρώ στήριξης και θα ξεκινήσει η διαδικασία να δίνονται μέσα στο 2026.

Απλοποίηση διαδικασιών: Η διευκόλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικών πάρκων μεγάλης μεμονωμένης μονάδας, αλλά και η κατάργηση σειράς γραφειοκρατικών διαδικασιών, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι έτοιμο και θα ψηφιστεί εντός του Φεβρουαρίου. Αυτό θα διευκολύνει και στη νομιμοποίηση υφισταμένων δραστηριοτήτων και θα δημιουργήσει τη δυνατότητα επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας σε στρατηγικούς τομείς όπως τα logistics και τα data centers.

Ενεργειακό κόστος: Το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο ΣΕΒ εργάζονται από κοινού προκειμένου η Κυβέρνηση να υιοθετήσει την βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη λύση για τη στήριξη της βιομηχανίας έναντι του ιδιαιτέρως αυξημένου ενεργειακού κόστους, με βάση το ιταλικό μοντέλο. Στόχος να επιλυθεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα τις επόμενες εβδομάδες.