Θεοδωρικάκος: «Πακέτο μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας»

Στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας με νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις επόμενες 50 ημέρες καταθέτουμε στη Βουλή νομοσχέδιο με 12 παρεμβάσεις, που απλοποιούν τις διαδικασίες για τη βιομηχανία, μειώνουν τη γραφειοκρατία, διευκολύνουν την αδειοδότηση και περιορίζουν το διοικητικό βάρος. Από την αναβάθμιση του συστήματος αδειοδοτήσεων και την απλοποίηση του κλεισίματος επιχειρήσεων, έως τη βελτίωση της πρόσβασης σε επιχειρηματικά πάρκα, την απλοποίηση του εκσυγχρονισµού των µεταποιητικών µονάδων, την κατάργηση του δελτίου βιομηχανικής κίνησης και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή σε ενιαίο κώδικα», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχεται η ελληνική βιομηχανία από το ενεργειακό κόστος, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε: «Η βιομηχανία είναι βασικός πυλώνας για το νέο παραγωγικό μοντέλο που υλοποιούμε. Το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας είναι το ενεργειακό κόστος, ειδικά για τις ενεργοβόρες μονάδες. Τάσσομαι υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, όπως έχει προτείνει και ο ΣΕΒ: να επενδύουν σε πράσινη ενέργεια με συμφωνία που τους επιτρέπει να δανείζονται σήμερα από την ενέργεια που θα παράξουν, για μια περίοδο 10–15 ετών. Το θέμα είναι σοβαρό, γι’ αυτό θα υπάρξει νέα σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό. Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει λόγω του ενεργειακού κόστους – πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η υλοποίηση «ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα – πιο παραγωγικού, καινοτόμου, εξωστρεφούς, με ισχυρή βιομηχανία και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Για να προσελκύσουμε επιστήμονες πίσω στην πατρίδα μας και

να δώσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτή είναι η αποστολή του Υπουργού Ανάπτυξης, αυτό είναι το σχέδιο, το όραμα και η αποστολή συνολικά της Κυβέρνησης». Και πρόσθεσε: «Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στρέψει τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο στη βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία καθεστώτα: για τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις και την περιφέρεια, κυρίως τη Μακεδονία και τη Θράκη, με ειδική στόχευση στις παραμεθόριες περιοχές και τους νομούς με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου».

Αναφερόμενος στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε: «Υπάρχουν επενδύσεις ύψους 450 εκατ. ευρώ που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ενώ είχαν δοθεί χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχουμε ήδη βεβαιώσει 75 εκατομμύρια ευρώ και τα έχουμε στείλει προς ανάκτηση στην ΑΑΔΕ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιστραφεί και το τελευταίο ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο και τα χρήματα αυτά να πάνε σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις». Προσέθεσε ότι η έρευνα θα επεκταθεί και στον νόμο του 2016, που τα κριτήρια ένταξης ήταν πολύ πιο χαλαρά και πιθανόν εκεί τα χρήματα να είναι πολλά περισσότερα.

Σχετικά με τα πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δήλωσε: «Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Δεν έχει σημασία αν μια επιχείρηση έχει δισεκατομμύρια σε τζίρο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν κάνουν διακρίσεις. Οι έλεγχοι είναι σαρωτικοί και συνεχίζονται. Αν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε, μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Ο Υπουργός δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει όταν η ΔΙΜΕΑ επιβάλλει πρόστιμα».

Σε ερώτηση για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Δεν έχουμε πρόβλημα με το κέρδος. Είναι θεμιτό και πρέπει να υπάρχει. Όμως, σε περιόδους πίεσης, οι επιχειρηματίες πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη. Ζήτησα από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και τη Βιομηχανία Τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να ρίξουν τις τιμές σε εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων. Δεσμεύτηκαν ότι θα το πράξουν και οφείλουν να καταλάβουν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται να καλύψει βασικές του ανάγκες και να τους στηρίξουν».

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως το κόστος στέγης είναι «το πιο οξύ πρόβλημα ακρίβειας για τα νοικοκυριά, καθώς τα τελευταία έξι χρόνια έχει διπλασιαστεί» και προσέθεσε πως «η απόφαση του Πρωθυπουργού να πληρώνει το κράτος ένα ενοίκιο το χρόνο για κάθε νοικοκυριό που ζει στο ενοίκιο, είναι μια εξαιρετικής σημασίας παρέμβαση».