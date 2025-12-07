Θεοδωρικάκος: “Χαίρομαι που η πανεπιστημιακή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη έχει στη διάθεσή της μια ακόμη σύγχρονη βιβλιοθήκη”

Ανάρτηση για την έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης στη Σχολή Θετικών Επιστημών, έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος στην ανάρτησή του αναφέρει:

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η πανεπιστημιακή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον στη διάθεσή της μια ακόμη σύγχρονη βιβλιοθήκη, στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Στον χώρο όπου για 34 χρόνια υπήρχε η λεγόμενη “κατάληψη Βιολογικού”.

Την περίοδο που υπηρέτησα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χρειάστηκε να αποφασίσουμε την τοποθέτηση μιας διμοιρίας των ΜΑΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποφευχθεί η ανακατάληψη. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα στις πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τους φοιτητές που έχουν πλέον τη βιβλιοθήκη που τους αξίζει.