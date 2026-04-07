Τάσος Χατζηβασιλείου: «Ζητώ την άρση μου για να κλείσει η υπόθεση – Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες»

O βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ζήτησε την άρση της ασυλίας του, έπειτα από τη διαβίβαση στη Βουλή της τρίτης κατά σειράς δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι ελέγχεται «για ένα αδίκημα που δεν διαπράχθηκε» και έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, σε ανάρτηση του αναφέρει ότι χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία επανέρχεται η ίδια υπόθεση, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, όταν στην πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν αναφορά σε τηλεφωνική του επικοινωνία, η οποία, όπως σημειώνει, «εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον». Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν συνδέεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.»

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναφέρει ότι ως βουλευτής Σερρών αναζήτησε «νόμιμες δυνατότητες» για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων για λόγους ανωτέρας βίας, επικαλούμενος την εγκυμοσύνη της συζύγου, και τονίζει ότι το σχετικό αίτημα κατατέθηκε νομίμως, αλλά τελικώς απορρίφθηκε από τις υπηρεσίες. «Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της δικογραφίας «αβάσιμες εικασίες».

Η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου

«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία.

Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η εντιμότητα αποτελεί για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη.»