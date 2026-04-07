ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαβιβάζεται στη Βουλή η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου
Στις 20 Απριλίου συνεδριάζει εκ νέου η επιτροπή Δεοντολογίας
Στην Βουλή διαβιβάζεται το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης 7/4 η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα ονόματα των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου.
Να θυμίσουμε, ότι τη Δευτέρα του Θωμά, 20 Απριλίου 2026, θα συνεδριάσει εκ νέου, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου (Λέσβου) και Τάσος Χατζηβασιλείου (Σερρών).
Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των «δύο» θα λάβει η ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα γίνει προσπάθεια, προκειμένου η σχετική συνεδρίαση της ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνώμη της επιτροπής Δεοντολογίας για τους «2» όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους «11».
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν μετείχε στη σημερινή συνεδρίασή της και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Ιωάννα Λυτρίβη.
