Αφροδίτη Νέστορα: Παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο – Αυξημένα μέτρα προστασίας στο σπίτι της

Η δικηγόρος και πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας.

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας, η κατάστασή της υγείας, της επέτρεψε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Αφροδίτη Νέστορα είχε αποχωρήσει προσωρινά από το νοσοκομείο με δική της ευθύνη, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί στη κηδεία της μητέρα της.

H κα. Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να προχωρήσει σήμερα σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, απαντώντας στα ερωτήματα σχετικά με την πορεία της υγείας της αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με το Star, εξακολουθεί να υπάρχει αστυνομική παρουσία έξω από την κατοικία της, καθώς οι αρχές έχουν αναλάβει τη φύλαξη του σημείου από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση.

Με την σημερινή επιστροφή της στο σπίτι, αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή και ειδικές προβλέψεις για τη διαχείριση της παρουσίας των δημοσιογράφων.

Στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί η προσέγγιση μεγάλου αριθμού ατόμων κοντά στην πολιτεύτρια, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων εξαιτίας των εγκαυμάτων που φέρει.

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Όλο το διάστημα της νοσηλείας της, η Αφροδίτη Νέστορα είχε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. Ενημερώθηκε για τις συλλήψεις των υπόπτων, καθώς και για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Προφυλακιστέοι ο 29χρονος και η 26χρονη για την εμπρηστική επίθεση

Στην φυλακή οδηγήθηκαν οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους που φέρεται να είναι φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Από την επίθεση στην Θεσσαλονίκη την ζωή της έχασε η μητέρα της, Βάσια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

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Ειδικότερα, οι δύο, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι δύο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

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Την ίδια ώρα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Προανακριτικά ο τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.