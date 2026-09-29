Ταμείο Ανάκαμψης: Υποβλήθηκαν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής για 6,75 δισ. ευρώ – «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ» λέει ο Μητσοτάκης

Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα δύο αιτήματα αφορούν συνολικά 6,75 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια και περιλαμβάνουν 123 ορόσημα και στόχους του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και ευχαρίστησε τα στελέχη της για την προετοιμασία των αιτημάτων. «Οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι περιλαμβάνουν τα τελευταία αιτήματα

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της κυβέρνησης, από τα 6,75 δισ. ευρώ, τα 4,4 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις. Δύο προηγούμενα αιτήματα, που αντιστοιχούν σε επιπλέον 4,55 δισ. ευρώ, βρίσκονται ακόμη σε φάση αξιολόγησης.

Η υποβολή αιτήματος δεν ισοδυναμεί με εκταμίευση: η καταβολή των ποσών ακολουθεί την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η Ελλάδα αναμένει να λάβει το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν από το Ταμείο.

Κατά το ίδιο σημείωμα, στην πορεία υλοποίησης του «Ελλάδα 2.0» έχουν επιτευχθεί 376 ορόσημα και στόχοι.

Μητσοτάκης: «Παρακαταθήκη» η τεχνογνωσία στη δημόσια διοίκηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην εμπειρία που, όπως είπε, απέκτησε η δημόσια διοίκηση στον συντονισμό σύνθετων έργων μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών.

«Έχει δημιουργηθεί μία παρακαταθήκη διοικητική, η οποία θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στην αξιοποίηση των επόμενων μεγάλων ευρωπαϊκών πακέτων», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η τεχνογνωσία αυτή έχει αναπτυχθεί πλέον και στο εσωτερικό της διοίκησης.

Στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση περιλαμβάνει αναβαθμίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, εκπαιδευτικές υποδομές και υπηρεσίες του gov.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER είχε παρουσιάσει και τον προηγούμενο απολογισμό του πρωθυπουργού για το «Ελλάδα 2.0».