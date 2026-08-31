Ο Μητσοτάκης κάνει τον απολογισμό του Ελλάδα 2.0 με AI βίντεο: “Ο εκσυγχρονισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης”

Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα social media, το οποίο δημιούργησε με χρήση AI για animation.

Ο πρωθυπουργός εξηγεί ότι το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% και επισημαίνει ότι αυτή η αύξηση και με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στις θέσεις εργασίας λέγοντας ότι το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για δημιουργία 180.000 θέσεων εργασίας, ωστόσο οι τελικές θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000.

«Με πόρους του Ταμείου ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές με POS», εξηγεί ο πρωθυπουργός και προσθέτει ότι «με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιγα της φοροδιαφυγής».

«Με πόσους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερωρίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν», τονίζει ο πρωθυπουργός και εξηγεί ότι με τους ίδιους πόρους «ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους».

Ιδιαίτερη αναφορά στο βίντεο γίνεται και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η Ελλάδα από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε καθαρός εξαγωγέας επενδύοντας στις ΑΠΕ και στα δίκτυα.

Το βίντεο αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και στη μείωση του χρόνου αναμονής, στο Κτηματολόγιο, τις ανακατασκευές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα και την προσθήκη διαδραστικών πινάκων σε σχολεία.

«Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται, η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του, γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μία Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο τέλος του βίντεο.