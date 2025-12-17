«Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους» – Το πρώτο μήνυμα του δημοσιογράφου που δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά

Θέση για την επίθεση που δέχθηκε από τον Νίκο Παππά πήρε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Συγκεκριμένα, με μήνυμα του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τόνισε ότι «τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

Αναλυτικά όσα τόνισε:

Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.

Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους.

Νίκος Παππάς: Χτύπησε Έλληνα δημοσιογράφο στο Στρασβούργο – Διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε καταγγελία για την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στο Στρασβούργο προχώρησε Έλληνας δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης 16/12.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που είναι σε αποστολή στο Στρασβούργο φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από τον Νίκο Παππά, ενώ ήταν σε μπαρ. Στο ίδιο σημείο ήταν τόσο δημοσιογράφοι της αποστολής όσο και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Μετά το επεισόδιο ο δημοσιογράφος μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το περιστατικό και την ενημέρωση που έλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τον έθεσε άμεσα εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, ενώ αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Νίκος Παππάς: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά όλα συνέβησαν κατά την αποχώρηση του δημοσιογράφου από το μπαρ όταν ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά, με τον δημοσιογράφο να του ζητάει τον λόγο και τον Παππά να του τονίζει να βγουν έξω για να λογαριαστούν.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έριξε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.