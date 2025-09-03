ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι βουλευτές θα παραστούν στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, μια ημέρα πριν από τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα παρουσιάσει το πακέτο 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν θα παραστεί λόγω περιοδειών, και θα εκπροσωπηθεί από τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστο Γιαννούλη. Μαζί τους αναμένεται να είναι η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Άγγελος Τόλκας και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα παραστεί λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. Εκτός από τους βουλευτές, αναμένεται να συγκεντρωθούν και οπαδοί του Τσίπρα έξω από το Βελλίδειο για να τον υποδεχθούν.