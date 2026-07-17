ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας

Η πλειοψηφία της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την παραίτησή την από το Προεδρείο του κόμματος, μέσω επιστολής στην οποία τονίζει πως πλέον το κόμμα «δεν διεκδικεί πλέον να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο, αυτόν της ενωμένης Κυβερνώσας Αριστεράς».

Τα άτομα που υπέγραψαν τη δήλωση παραίτησης, αναφέρουν πως έχουν αναγνωρίσει ότι «οι επόμενες εκλογές θα είναι μία μάχη μεταξύ της Δεξιάς Παράταξης και της Αριστερής Παράταξης» αλλά ο αγώνας τους «δεν τελειώνει εδώ» καθώς έχουν τον στόχο στις επόμενες εκλογές να ανατρέψουν την Δεξιά Παράταξη.

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Η δήλωση παραίτησης

Εχθές, 16 Ιουλίου, η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε το κείμενο παραίτησης μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι λόγοι αναλύθηκαν ήδη στην προηγούμενη απόφαση, όπου αναγνωρίστηκε ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι μία μάχη μεταξύ της Δεξιάς Παράταξης και της Αριστερής Παράταξης, και ζητήθηκε η κρισιμότερη ίσως στρατηγική απόφαση στην ιστορία του κόμματός μας, να παρθεί από τα ίδια του τα μέλη.

Εν τέλει, πάρθηκε από μία καλά οργανωμένη μειοψηφία, σε μια άτυπη διαδικασία. Μια απόφαση περιχαράκωσης, σε μια εποχή όπου συντελείται η ανασύνθεση του Αριστερού και Προοδευτικού χώρου, ώστε να δοθεί απάντηση στα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

«Όσοι/ες διαφωνούν μαζί μας, να παραιτηθούν» ζήτησαν κεντρικά στελέχη, τα οποία πρωταγωνιστούσαν το προηγούμενο διάστημα σε βίντεο της Ομάδας Αλήθειας, επιτιθέμενα στον Αλέξη Τσίπρα.

Παραιτούμαστε, λοιπόν, από έναν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που, οι υπογράφοντες θεωρούμε ότι δεν διεκδικεί πλέον να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο, αυτόν της ενωμένης Κυβερνώσας Αριστεράς. Συστρατευόμαστε με τις ομόφωνες αποφάσεις ενός μεγάλου αριθμού νομαρχιακών και συντονιστικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο αγώνας μας όμως δεν τελειώνει εδώ.



Στόχος μας στις επόμενες εκλογές να ανατρέψουμε την Δεξιά Παράταξη, και να αλλάξουμε τις ζωές της γενιάς μας.

Έμεινε με 11 βουλευτές η ΚΟ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, συνεχίστηκε το μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιάννη Ραγκούση, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Διονύση Καλαματιανό να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους και τον Βασίλη Κόκκαλη να παραδίδει την έδρα του. Το κόμμα μένει πλέον με 11 βουλευτές, εν μέσω εσωκομματικής μάχης για την ηγεσία.