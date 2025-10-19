ΣΥΡΙΖΑ: Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ αμφισβητούν τον τραμπισμό μέσα στην ίδια τη χώρα όπου γεννήθηκε

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του αργά το απόγευμα της Κυριακής 19/10 στάθηκε στις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Χαιρετίζουμε τις διαδηλώσεις εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ. Οι δρόμοι δεκάδων μεγάλων και μικρών πόλεων στις ΗΠΑ γέμισαν από ανθρώπους που βροντοφωνάζουν «Όχι στους βασιλιάδες» και στην αυταρχική διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Η αντίσταση στην αυτοκρατορικού στιλ συμπεριφορά του προέδρου της χώρας, στην περιστολή δικαιωμάτων, στην εκδίωξη των μεταναστών από τις μονάδες του ICE, στις διώξεις των φοιτητών που διαδήλωναν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη, στην επικράτηση της ακροδεξιάς ατζέντας, είναι μια μεγάλη ελπίδα και για τις ΗΠΑ και διεθνώς.

Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, που ήδη φαίνεται πως λαμβάνουν ιστορικές διαστάσεις, αμφισβητούν τον τραμπισμό μέσα στην ίδια τη χώρα όπου γεννήθηκε και ταυτόχρονα στέλνουν παγκόσμιο μήνυμα».