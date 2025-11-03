ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Στρατάκος σε ρόλο γκουβερνάντας του “Φραπέ” – Ο Μητσοτάκης ενορχηστρωτής του μηχανισμού»

«Σήμερα μάθαμε ότι, ανάμεσα στα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί Μητσοτάκη, προβλέπεται και ο ρόλος της… «γκουβερνάντας» του περιβόητου «Φραπέ» (Γ. Ξυλούρη)!» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «Ο «γαλάζιος» πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025), Γ. Στρατάκος, απέδωσε τους σοκαριστικούς του διαλόγους με τον «γαλάζιο» κομματάρχη σε προσπάθεια… «διαχείρισης» και «εκτόνωσης» του «Φραπέ».»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Ο κ. Στρατάκος, αναγκάστηκε μεν να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες σε γλώσσα και ύφος υποκόσμου δεν αρμόζουν στον ρόλο ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, αλλά επιχείρησε έναν άνευ προηγουμένου εμπαιγμό των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου, μπορεί να ακούει σαν να μην τρέχει τίποτα τη επιθυμία του «Φραπέ» να εξοντώσει την κα. Τυχεροπούλου ή να απαντάει στον «Φραπέ»: «Ποιος τις γ… τις εγκυκλίους;». Αλλά και να δίνει αναλυτικές «οδηγίες» στον κ. Ξυλούρη για το πώς θα «χειριστεί» τον κ. Ζερβό, να επικαλείται τον «Μεγάλο», χωρίς φυσικά να εξηγήσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λαλίσταστος στις επισυνδέσεις κ. Στρατάκος, φόρεσε σήμερα τη γραβάτα του και πήρε διακριτικά αποστάσεις από τον ίδιο του τον εαυτό, προσπαθώντας καλύψει τον κρίσιμο ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό της ΝΔ.

Τονίζουν μάλιστα οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «Ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα βλέπει με οργή, σε απευθείας μετάδοση, μια κακοστημένη παράσταση από τους πρωταγωνιστές του «γαλάζιου» σκανδάλου, αυτούς που έστησαν το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών της ΝΔ. Αυτός που πλέον δεν μπορεί να κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ο ενορχηστρωτής του μηχανισμού αυτού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.