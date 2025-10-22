ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα είναι ψέματα, είμαι καθαρός και θα κινηθώ νομικά» λέει ο «Φραπές»

Θέση για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ανέφερε «ως προς την ουσία, θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η “πανάκριβη” Jaguar είναι μοντέλο του 1999, 21 ετών αυτοκίνητο. Το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω τη μεταβίβασα στον αδερφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση, παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία».

Παράλληλα, τόνισε ότι «σεβόμενος απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μία φορά εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση, στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά εξ’ αυτών ψευδή, να δημοσιοποιούνται στο πανελλήνιο και εγώ να δικάζομαι σε δημόσια δίκη, χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο “φραπές” βρέθηκε με αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ και Jaguar

Σημαντικά ευρήματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του αποκαλούμενου «Φραπέ» αποκαλύφθηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω εμπλεκόμενος ελέγχεται, παράλληλα, και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα για τους ελέγχους «πόθεν έσχες» αποκάλυψε αδικαιολόγητη περιουσία που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023.

Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, ενώ η προέλευση ποσού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Πέραν των χρηματικών ποσών, τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν και εντυπωσιακά περιουσιακά στοιχεία, αφού ο Ξυλούρης φέρεται να κατέχει οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελή Jaguar.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Αρχή διαβίβασε ήδη τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και καταλογισμών.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και αδικήματα σχετιζόμενα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι ο ελεγχόμενος είχε δηλώσει, τουλάχιστον μία φορά, αγροτικές εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις, τις οποίες στη συνέχεια απέδωσε σε «εκ παραδρομής» αναγραφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε επέστρεψε τα ποσά που έλαβε, ούτε υπήρξε ενέργεια για την αναζήτησή τους.