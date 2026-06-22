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ΣΥΡΙΖΑ για 150 ευρώ ανά παιδί: “Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ”

"Είναι μόνιμο εθνικό πρόβλημα και απαιτεί μόνιμες πολιτικές"

ΣΥΡΙΖΑ για 150 ευρώ ανά παιδί: “Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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«Η κυβέρνηση φέρνει μια ακόμη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά. Όμως το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου κόμματος, «η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος της κοινωνικής πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά».

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«Το δημογραφικό είναι μόνιμο εθνικό πρόβλημα και απαιτεί μόνιμες πολιτικές: αξιοπρεπείς μισθούς, προσιτή στέγη, δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εργασιακή ασφάλεια και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας», τονίζει και καταλήγει:

«Τα παιδιά δεν είναι έκτακτο γεγονός. Ούτε η δημογραφική κρίση είναι έκτακτη συνθήκη. Είναι το μέλλον της χώρας».

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