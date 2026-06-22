150 ευρώ ανά παιδί: Πότε αναμένεται να δοθούν τα χρήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να δοθεί έως τις 30 Ιουνίου στους δικαιούχους.

Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση:

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– Πίστωση: 24 – 30 Ιουνίου

– Κόστος: 240 εκατ.€

– Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά

– Με βάση τη φορολογική του 2025

– Χωρίς αίτηση

– Απαραίτητη η σωστή δήλωση IBAN στο Taxisnet

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Σε περίπτωση γέννησης νέου παιδιού ή άλλης μεταβολής:

– Ενημέρωση του μητρώου της ΑΑΔΕ έως 31/7

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– Καταβολή: έως 31/8

Παρακολουθήστε αναλυτικά τα ποσά ανά δικαιούχο.