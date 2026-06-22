150 ευρώ ανά παιδί: Πότε αναμένεται να δοθούν τα χρήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι
Τι συμβαίνει σε περίπτωση γέννησης νέου παιδιού
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να δοθεί έως τις 30 Ιουνίου στους δικαιούχους.
Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση:
– Πίστωση: 24 – 30 Ιουνίου
– Κόστος: 240 εκατ.€
– Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά
– Με βάση τη φορολογική του 2025
– Χωρίς αίτηση
– Απαραίτητη η σωστή δήλωση IBAN στο Taxisnet
Σε περίπτωση γέννησης νέου παιδιού ή άλλης μεταβολής:
– Ενημέρωση του μητρώου της ΑΑΔΕ έως 31/7
– Καταβολή: έως 31/8
Παρακολουθήστε αναλυτικά τα ποσά ανά δικαιούχο.
πηγή στην Google
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