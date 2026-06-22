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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Βοιωτία – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες μαζί με 7 οχήματα

Φωτιά τώρα στην Βοιωτία – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ύπατο στην Βοιωτία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν. Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα, καλαμιά και χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί κάποιον οικισμό.

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Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες μαζί με 7 οχήματα.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ

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