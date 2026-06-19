«Άτιμο να στηρίζεις άλλο κόμμα και να μην παραιτείσαι» – Νέα πυρά του Πολάκη σε Φάμελλο

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης την Παρασκευή 19/6.

«Ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Έχουμε μια απόφαση κεντρικής επιτροπής – πρωτοφανή στα χρονικά της πολιτικής ιστορίας, όχι μόνο από τη μεταπολίτευση, αλλά από τις απαρχές του αιώνα, καθώς με πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου η κεντρική επιτροπή παίρνει την εξής απόφαση: Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, του Αλέξη Τσίπρα, και τη στηρίζουμε… Δηλαδή, έχεις ένα κόμμα που σου λέει, στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στην Αθήνα 9.84.

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Παράλληλα, ο βουλευτής Χανίων εστίασε στις αντιφάσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη στάση της άλλης πλευράς, αναφέροντας: «Την ίδια στιγμή και μετά από αυτή την απόφαση, έχεις επαναλαμβανόμενες διαρροές από τη μεριά της ΕΛ.Α.Σ, που λέει ότι εμείς δεν μιλάμε με κόμματα, μιλάμε μόνο με πρόσωπα τα οποία πρέπει να έχουν παραιτηθεί από τα αξιώματά τους. Αυτή η παραδοξότητα που ζούμε πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορεί να διαλύεται ένα ιστορικό κόμμα επειδή κάποιος έτσι το αποφάσισε».

«Κάποια στελέχη έχουν παραιτηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν. Κάποιοι όμως δεν έχουν παραιτηθεί από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή από βουλευτές. Αυτό είναι άτιμο. Είναι δικαίωμά τους να επιλέγουν κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό, παραιτείσαι όμως και πας εκεί. Δεν μπορείς να στηρίζεις κάποιον και να είσαι στέλεχος άλλου κόμματος» είπε για να προσθέσει:

«Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει ο Φάμελλος να φέρει συμφωνία, υπάρχει ή δεν υπάρχει με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Άμα δεν υπάρχει, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η κατάσταση εξηγείται μόνο με δύο τρόπους: Ή υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην ηγετική ομάδα γύρω από τον κύριο Φάμελλο ή είναι μια τρομερή επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να σε ελεήσουν και να σε δεχτούν αύριο μεθαύριο στα ψηφοδέλτια. Για αυτόν τον λόγο και εμείς λέμε ότι πρέπει πολύ σύντομα –και τελειώνει και το τελεσίγραφο– να δώσει τη συμφωνία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και βέβαια, προσέξτε, οι συμφωνίες της συμπόρευσης γίνονται με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν γίνονται γενικώς και αορίστως».