ΣΥΡΙΖΑ για Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Ακόμη μια γυναικοκτονία. Στα Χανιά αυτή τη φορά. Οργή και θλίψη»

Θέση για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του την Κυριακή 21/6.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στέκεται στον δημόσιο διάλογο για τον όρο «γυναικοκτονία».

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Αναλυτικά:

Ακόμη μια γυναικοκτονία. Στα Χανιά αυτή τη φορά. Οργή και θλίψη.

Μια ακόμη ζωή χάθηκε εξαιτίας της έμφυλης βίας που συνεχίζει να διαπερνά την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για ακόμα ένα έγκλημα που εντάσσεται σε μια μακρά και τραγική αλυσίδα της έμφυλης βίας.

Ως πότε ο δημόσιος διάλογος θα περιστρέφεται γύρω από το αν ο όρος «γυναικοκτονία» δήθεν υποβαθμίζει τις γυναίκες ή συνιστά επιπλέον διάκριση; Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία συνιστά επιπλέον διάκριση σε βάρος των γυναικών! Το αντίθετο συμβαίνει και δε μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την βαρβαρότητα.

Στην πολιτική δεν αρκεί να διαπιστώνουμε και να ευχόμαστε, πρέπει να δρούμε και να προτείνουμε.

Η αναγνώριση του όρου θα αναγνωρίσει και μια κοινωνική πραγματικότητα: ότι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες και ότι η έμφυλη βία αποτελεί ειδική μορφή βίας που απαιτεί ειδικές πολιτικές ποινικής μεταχείρισης αλλά και πρόληψης και προστασίας.

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Η πολιτεία οφείλει να πάψει να παρακολουθεί παθητικά τον μακρύ κατάλογο των θυμάτων και να αναλάβει δράση σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο.

Είναι ήδη αργά.

Καμία άλλη γυναίκα θύμα».