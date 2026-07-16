Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ – Μετά την Τσαπανίδου, ανεξαρτητοποιήθηκαν Μπάρκας και Βέττα

Οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα ανακοίνωσαν τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από τον ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Πέμπτης, 16 Ιουλίου.

Την απόφασή τους γνωστοποίησαν στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με επιστολές.

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Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης, 16 Ιουλίου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της και η Πόπη Τσαπανίδου.

Η κυρία Τσαπανίδου γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Κοινοβουελυτική Ομάδα του κόμματος σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. «Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία. Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής», αναφέρει χαρακτηριστικά στο σύντομο κείμενο της δήλωσής της.

Στο εξής ανέφερε ότι θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με τις τρεις νέες ανεξαρτητοποιήσεις και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 15.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη με επιστολές τους στον πρόεδρος της Βουλής έκαναν γνωστές της ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: “Να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται”

Προηγουμένως, πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησαν ευθεία επίθεση σε όσους βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται και ζητούν να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες.

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Ειδικότερα, αναφέρουν ότι «όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες». Στην συνέχεια τονίζουν πως «οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Μάλιστα, απευθύνουν ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα:

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«Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;».

Και υπογραμμίζουν: «Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως “ατομική στάση ευθύνης” ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

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Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων».

Τέλος, οι ίδιες πηγές στέλνουν μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης προς όλα τα στελέχη και τους βουλευτές:

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γυρίζει σελίδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για μια ισχυρή, σύγχρονη και προοδευτική Αριστερά. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και η χώρα».