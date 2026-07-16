Χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ: “Να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται” – Τι αναφέρουν πηγές από την Κουμουνδούρου

Πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ευθεία επίθεση σε όσους βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται και ζητούν να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι «όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες». Στην συνέχεια τονίζουν πως «οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

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Μάλιστα, απευθύνουν ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα:

«Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;»

Και υπογραμμίζουν: «Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως “ατομική στάση ευθύνης” ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων».

Τέλος, οι ίδιες πηγές στέλνουν μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης προς όλα τα στελέχη και τους βουλευτές:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γυρίζει σελίδα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για μια ισχυρή, σύγχρονη και προοδευτική Αριστερά. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι. Η επόμενη μέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και η χώρα».