Μητσοτάκης: “Οι εκλογές του 2027 θα κρίνουν και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει της ΕΕ” – Τι είπε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομών έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η συζήτηση για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο αφορά τους πόρους που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει στη διατήρηση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ενώ παράλληλα ζητά μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών, της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας.

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Όπως είπε, οι αρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τη νέα αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με άλλες χώρες, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση συμμαχιών για την προώθηση των εθνικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συντονίζει τη συνολική διαδικασία και ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις με την ιρλανδική προεδρία.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει 49,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι στους πόρους αυτούς μπορούν να προστεθούν χρηματοδοτήσεις από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, συνολικού ύψους 450 δισ. ευρώ. Ανέφερε ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων θα εξαρτηθεί από την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων από την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το νέο ταμείο θα λειτουργεί με ανταγωνιστικούς όρους.

Αναφερόμενος στην πορεία της διαπραγμάτευσης, σημείωσε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωσή της έως το τέλος του 2026, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία ούτε ως προς τους ίδιους πόρους του νέου προϋπολογισμού. Όπως είπε, δεν αποκλείεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το ενδεχόμενο αυτό με τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει θα κληθεί να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη περίοδο για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων υποδομής, κάνοντας λόγο για ένα πλέγμα οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων που, όπως είπε, μεταβάλλει την εικόνα της χώρας.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί στην κυκλοφορία ο Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδο των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Όπως είπε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε περισσότερα από 130 χιλιόμετρα του υφιστάμενου δρόμου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

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Παράλληλα, προανήγγειλε συζήτηση για τις σιδηροδρομικές συνδέσεις, τα έργα αποκατάστασης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, μετά και την ολοκλήρωση της διπλής διασύνδεσης της Κρήτης. Όπως ανέφερε, οι διασυνδέσεις αυτές συμβάλλουν τόσο στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια των νησιών όσο και στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.

Αναφορά έκανε και στο έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και νέοι σχεδιασμοί για έργα στην Αττική, για τους οποίους θα υπάρξουν ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες.

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Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, από τα 13 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, οι εννέα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ενώ για τέσσερα ακόμη στελέχη η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται για πλημμεληματικές πράξεις.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους τρεις υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθιξίας, χαρακτηρίζοντάς τους έντιμους πολιτικούς, ενώ σημείωσε ότι είχαν δεχθεί δημόσια κριτική κατά το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, απηύθυνε αιχμές προς την αντιπολίτευση για τη στάση της στην υπόθεση, αναφερόμενος και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν”

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης.

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«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμανε ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή τις αρχειοθετήσεις υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις για τους εννέα να έχουν πλέον αρχειοθετηθεί, ενώ τέσσερα ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

«Οι εννέα αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», τόνισε και πρόσθεσε:

«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;».

Επίσης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι «φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

«Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», κατέληξε.