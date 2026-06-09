Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον Μητσοτάκη η ΠΕ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα

Την απόφαση για τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να πάρει σε συνεδρίαση της η ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, αύριο, Τετάρτη, στις 17:30, θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.