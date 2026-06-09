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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον Μητσοτάκη η ΠΕ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα

Τι αναφέρει η ενημέρωση

Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον Μητσοτάκη η ΠΕ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Την απόφαση για τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να πάρει σε συνεδρίαση της η ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, αύριο, Τετάρτη, στις 17:30, θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

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