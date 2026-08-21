Δέσποινα Βανδή: Οι ξεχωριστές στιγμές του Καλοκαιριού της μέσα από 20 φωτογραφίες

Η Δέσποινα Βανδή λίγο πριν επανέλθει δυναμικά στις νυχτερινές πίστες, απόλαυσε στο έπακρον τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της τις 20 αγαπημένες φωτογραφίες της, από τις ημέρες που ξεχώρισε.

Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή έκανε το βράδυ της Πέμπτης (20/8) μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, συγκεντρώνοντας σε ένα άλμπουμ εικόνες από όσα έζησε τους τελευταίους μήνες. Θάλασσα, καλοκαιρινές βόλτες, παρέες και, φυσικά, πρόσωπα που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα φυσικά βρίσκονται και φωτογραφίες με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με τον οποίο η Δέσποινα Βανδή βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σχέση. Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχουν και τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργος, με την τραγουδίστρια να καταγράφει έτσι μερικές από τις πιο προσωπικές και όμορφες στιγμές του Καλοκαιριού της.

Δεν έλειψαν βέβαια, ούτε οι φίλοι της από το καλοκαιρινό φωτογραφικό αφιέρωμα. Σε κάποιες από τις εικόνες εμφανίζονται ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Πάνος Βλάχος κι άλλοι. «Τι καλοκαίρι κι αυτό!», έγραψε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή στην λεζάντα της ανάρτησής της.