Σαμαράς για Τσουκαλά: «Περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία»
Με θερμά λόγια αποχαιρετά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο πολιτικό στοχαστή».
Με μία λιτή αλλά ιδιαίτερα θερμή δήλωση αποχαιρετά ο Αντώνης Σαμαράς τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την απώλεια του διακεκριμένου πολιτικού στοχαστή και κοινωνιολόγου.
Ο πρώην πρωθυπουργός στέκεται στην προσφορά του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στις κοινωνικές επιστήμες, επιλέγοντας παράλληλα να τον αποχαιρετήσει «μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες».
Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά
«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία», αναφέρει στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.
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