Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο: «Αντισυμβατικός πολιτικός, πολλές φορές προπορευόταν της εποχής του»

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας έναν πολιτικό που, όπως ανέφερε, είχε ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός στάθηκε τόσο στο μεταρρυθμιστικό έργο του πρώην υπουργού όσο και στις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις που διατύπωνε και υπερασπιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας.

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«Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Συγκρατώ περισσότερο το έργο του»

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συνδέθηκε η πολιτική παρουσία του Στέφανου Μάνου, κάνοντας αναφορά στην είσοδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στα έργα του Μετρό και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, στις πεζοδρομήσεις και στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσωπική γνωριμία τους από την περίοδο κατά την οποία ο Στέφανος Μάνος ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργός της κυβέρνησής του.

«Γι’ αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Κακλαμάνης: «Σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία»

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτηρίζοντας τον Στέφανο Μάνο «εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου».

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Ο πρόεδρος της Βουλής στάθηκε στην πολιτική διαδρομή του, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, από την πρώτη εκλογή του ως βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία το 1977 μέχρι την ανάληψη σημαντικών κυβερνητικών χαρτοφυλακίων.

Όπως υπογράμμισε, ο Στέφανος Μάνος ξεχώρισε σε όλη την πορεία του για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του, ενώ υπενθύμισε ότι υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

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Χατζηδάκης: «Το αντίθετο του πολιτικού των δημοσίων σχέσεων»

Με «μεγάλη συγκίνηση» αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα που αφήνει πίσω του.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συνέδεσε την πολιτική δράση του εκλιπόντος με παρεμβάσεις όπως οι πρώτοι πεζόδρομοι, η διάσωση και ανάδειξη της Πλάκας, η προώθηση του Μετρό και του αεροδρομίου της Αθήνας και ο σχεδιασμός της Αττικής Οδού.

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Τον περιέγραψε ως «αντισυμβατικό, ξεροκέφαλο, με επιμονή σε όσα πίστευε» και ως το «αντίθετο του πολιτικού των δημοσίων σχέσεων».

«Εμείς οι φιλελεύθεροι θα τον θυμόμαστε πάντοτε με σεβασμό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καταλήγοντας: «Καλό ταξίδι Στέφανε Μάνο».

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Σκέρτσος: «Να μην επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά χρήσιμος»

Στην πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης», έγραψε, συνοψίζοντας με αυτόν τον τρόπο όσα, κατά τον ίδιο, αντιπροσώπευε η δημόσια παρουσία του πρώην υπουργού.

Ο Άκης Σκέρτσος έκανε λόγο για τη «διακριτή τροχιά» που χάραξε στα δημόσια πράγματα και για το έργο που παρέδωσε στις επόμενες γενιές.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι ο Στέφανος Μάνος αποτέλεσε επί δεκαετίες ενεργό και διακριτό πρόσωπο της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι υπηρέτησε τις απόψεις του φιλελευθερισμού με συνέπεια και συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μαρινάκης: «Προσπάθησε να κάνει πράξη μια ισχυρή Ελλάδα»

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τον Στέφανο Μάνο έναν από τους πολιτικούς που επιχείρησαν να κάνουν πράξη το όραμα μιας ισχυρής, εξωστρεφούς και ανθεκτικής Ελλάδας.

Όπως τόνισε, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, ο πρώην υπουργός παρέμεινε ενεργός πολίτης, διατηρώντας παρουσία στον δημόσιο διάλογο.