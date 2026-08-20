«Χαστούκι» ΥΠΕΞ στην Άγκυρα για το Αιγαίο: «Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί – Θα υπάρχει ανάλογη αντίδραση»

Σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία, μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει τους τουρκικούς ισχυρισμούς «αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπτέους», ενώ κάνει λόγο για εμμονή της Άγκυρας σε «αναθεωρητικές θέσεις» χωρίς κανένα νόμιμο έρεισμα.

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Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ στέλνει σαφές μήνυμα για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυριαρχία καθορίζεται οριστικά από διεθνείς συνθήκες και «δεν επιδέχεται αμφισβήτηση».

ΥΠΕΞ: «Εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις»

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ.

«Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών», αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την Αθήνα, ανάλογοι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν από την Τουρκία για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 12 ημέρες.

Είχε προηγηθεί η τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκτιμά ότι η επανάληψη των ίδιων θέσεων καταδεικνύει «εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα».

«Η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση»

Η Αθήνα απαντά ευθέως και στις τουρκικές αιτιάσεις που αφορούν το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο.

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«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Μάλιστα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και «θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση».

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Η τοποθέτηση έρχεται μετά τη νέα αντίδραση της Άγκυρας στο ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας η τουρκική πλευρά επανέφερε ισχυρισμούς σχετικά με το καθεστώς γεωγραφικών σχηματισμών στο Αιγαίο.

«Μοναδική διαφορά η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ»

Παρά την αυστηρή απάντηση προς την Άγκυρα, το ελληνικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία.

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Ταυτόχρονα, επαναδιατυπώνει την πάγια ελληνική θέση ότι η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διευθέτησης είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

«Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», καταλήγει η ανακοίνωση.