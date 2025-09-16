Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο υπό τον Μητσοτάκη το ΚΥΣΕΑ – Παραχωρεί συνέντευξη στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 17/9

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, στις 11.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

