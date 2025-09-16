Συνεδριάζει αύριο υπό τον Μητσοτάκη το ΚΥΣΕΑ – Παραχωρεί συνέντευξη στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 17/9

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, στις 11.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.