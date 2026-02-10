Συναντήθηκε με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του Υφυπουργού Μάριου Θεμιστοκλέους, συναντήθηκε στο γραφείο του με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, τη Dr Guadalupe Bedoya, Senior Economist, Development Economics (DEC) και τη Dr Wei Lu, Data Scientist, Governance & Institution Building, παρουσία του Καθηγητή της Αναλυτικής Χημείας Νικόλαο Θωμαΐδη, της Καθηγήτριας Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού Μαρία Παπαδοπούλου, του εκπροσώπου της Παγκόσμιας Τράπεζας Nikos Schmidt και του Προϊσταμένου της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής Άγγελου Σπηλιώτη.

Η επίσκεψη των εκπροσώπων της Παγκόσμιας Τράπεζας εντάσσεται στο πλαίσιο της θετικής αξιολόγησης του έργου της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της επιδημιολογίας λυμάτων, το οποίο αξιολογήθηκε και προκρίθηκε μεταξύ περισσοτέρων από 50 περιφερειακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά κλήθηκε να συνεργαστεί μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος πρόβλεψης λοιμωδών νοσημάτων μέσω της ανάλυσης λυμάτων, καθώς και τη συνολική ενίσχυση της αυτόματης λήψης αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε κύκλος συναντήσεων εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς του τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, διεξήχθησαν συναντήσεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στην Περιφέρεια Αττικής, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με καταληκτική τη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας, για την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και τη λήψη τελικών αποφάσεων για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σημαντικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων οργανισμών του, ιδίως του ΕΟΔΥ και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), ως βασικών εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και στη συνεργασία με τα εργαστήρια αναλύσεων και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων λυμάτων, με στόχο τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού και πρωτοποριακού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για ζητήματα δημόσιας υγείας.