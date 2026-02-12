Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα – Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις (Εικόνες)

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευε ο διπλωματικός του σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνάντησε σήμερα, Πέμπτη (12/02) στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα.

Οι κκ. Τασούλας και Τσίπρας προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν ακόμα για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευε ο διπλωματικός του σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου.

