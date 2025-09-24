iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Michael Kratsios στη Νέα Υόρκη

Συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

