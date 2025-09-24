Ντόναλντ Τραμπ: Έβγαλε το πορτρέτο του Μπάιντεν και έβαλε έναν αυτόματο στυλό
Οι δηλώσεις του έγιναν πραγματικότητα
Σε μια κίνηση που ξάφνιασε πολλούς προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Συγκεκριμένα, με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ αφαιρέθηκε από έναν διάδρομο το πορτρέτο του πρώην προέδρου της χώρας Τζο Μπάιντεν και στην θέση του μπήκε ένας πίνακας που δείχνει έναν αυτόματο στυλό.
The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade
Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa— Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τους τελευταίους μήνες είχε αναφέρει πως ο Τζο Μπάιντεν υπέγραφε τα πάντα με αυτόματο στυλό.
🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025
