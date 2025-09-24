iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Έβγαλε το πορτρέτο του Μπάιντεν και έβαλε έναν αυτόματο στυλό

Οι δηλώσεις του έγιναν πραγματικότητα

Ντόναλντ Τραμπ: Έβγαλε το πορτρέτο του Μπάιντεν και έβαλε έναν αυτόματο στυλό
POLITICO POOL
DEBATER NEWSROOM

Σε μια κίνηση που ξάφνιασε πολλούς προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, με εντολή του προέδρου των ΗΠΑ αφαιρέθηκε από έναν διάδρομο το πορτρέτο του πρώην προέδρου της χώρας Τζο Μπάιντεν και στην θέση του μπήκε ένας πίνακας που δείχνει έναν αυτόματο στυλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τους τελευταίους μήνες είχε αναφέρει πως ο Τζο Μπάιντεν υπέγραφε τα πάντα με αυτόματο στυλό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ