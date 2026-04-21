Συνάντηση Μητσοτάκη με Ράμα την Τετάρτη 22/4 – Θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Αντόνιο Κόστα στο Φόρουμ των Δελφών
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Συνάντηση με τον Έντι Ράμα αναμένεται να έχει το πρωί της Τετάρτης 21/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Edi Rama, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
