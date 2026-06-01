Politico: Οι «αδιάφθοροι» της Αλβανίας ερευνούν το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ στην Αδριατική

Αλβανοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ερευνούν ένα έργο πολυτελούς θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την ανάπτυξη σύμφωνα με το Politico.

Το έργο περιλαμβάνει το ακατοίκητο νησί Σάζαν της Αδριατικής και αρκετές εκατοντάδες εκτάρια του προστατευόμενου τοπίου Vjosa-Narta, μιας ευαίσθητης παράκτιας υγροτόπου που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και χώρους ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η SPAK, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα για αμφιλεγόμενες αλλαγές στο προστατευόμενο καθεστώς της περιοχής και την ιδιοκτησία γης το 2024, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την τουριστική ανάπτυξη. Η εισαγγελία δεν απάντησε σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Ο Κούσνερ, επικεφαλής της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Affinity Partners, διαθέτει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ακινήτων που εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Υπηρετεί επίσης ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την ειρήνη και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι επικριτές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επικάλυψη μεταξύ της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας και των πολιτικών του ρόλων.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Τζάρεντ Κούσνερ αποκάλυψε τα σχέδια της Affinity Partners να μετατρέψει το χώρο σε πολυτελές θέρετρο και στις αρχές του 2026 επισκέφθηκε την περιοχή με τη σύζυγό του, Ιβάνκα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο POLITICO, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και του Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με τη συμφωνία, η οποία πρόκειται να περιλαμβάνει 10.000 δωμάτια ξενοδοχείου.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Affinity Partners δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την έρευνα.

Μιλώντας σε Αλβανούς νομοθέτες τη Δευτέρα, ο Ράμα αρνήθηκε ότι το έργο καταπατά ένα προστατευόμενο καταφύγιο άγριας ζωής και είπε ότι η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη υποβληθεί και η περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το SPAK ιδρύθηκε με την υποστήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ευρείας μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης της χώρας το 2019. Λειτουργεί ανεξάρτητα από την εθνική δικαστική εξουσία και έχει διερευνήσει, διώξει και καταδικάσει αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο αξιόπιστος θεσμός στη χώρα, σύμφωνα με αρκετές ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις.

Βίαιες διαμαρτυρίες

Οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία πολιτών και περιβαλλοντικών ΜΚΟ ξεκίνησαν προς τα τέλη Μαΐου, όταν οι κατασκευαστές ανεγέρθηκαν μεγάλοι φράχτες με συρματόπλεγμα στην προτεινόμενη τοποθεσία στο Ζβέρνετς, στη νότια Αλβανία, εμποδίζοντας τους ντόπιους και τους τουρίστες να έχουν πρόσβαση στην παραλία.

Την Κυριακή το βράδυ, διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων πολιτών και διαφόρων περιβαλλοντικών οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικά γραφεία και απαίτησαν τον τερματισμό του έργου, την προστασία της περιοχής από την ανάπτυξη, ακόμη και την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Μια ακόμη διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί στα Τίρανα για το βράδυ της Δευτέρας και κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία κοντά στην Αυλώνα στις 6 Ιουνίου, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για δράση από την κοινωνία των πολιτών.

Βίντεο δημοσιεύτηκε — μετά από διαμαρτυρίες το Σάββατο — που έδειχνε ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας να επιτίθενται και στη συνέχεια να σέρνουν έναν διαδηλωτή κατά μήκος ενός γκρεμού, ενώ απειλούσαν άλλους διαδηλωτές που προσπάθησαν να αφαιρέσουν φράχτες και να σταματήσουν τις εργασίες.

Οι αλβανικές αρχές ανακάλεσαν τις άδειες δύο ιδιωτικών εταιρειών security μετά το περιστατικό και ένας φύλακας συνελήφθη και κρατήθηκε στη φυλακή. Περίπου 15 διαδηλωτές έχουν επίσης κατηγορηθεί, ενώ ο τοπικός αρχηγός της αστυνομίας απολύθηκε από τα καθήκοντά του.

«Θέλω να κάνω την Αλβανία μια χώρα που θα είναι ένας αξιοζήλευτος προορισμός στην περιοχή και αυτό το έργο αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας», δήλωσε ο Ράμα τη Δευτέρα.

Η Αλβανία έχει θέσει ως στόχο την ένταξή της στην ΕΕ έως το 2030 και έχει ανοίξει όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ. Οι 27 αρχηγοί κρατών της ένωσης θα συναντηθούν την Παρασκευή στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουν τη διεύρυνση της ΕΕ με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου του Ράμα.

Η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ εγκατέλειψε ένα μεγάλης κλίμακας έργο στη Σερβία το 2025 μετά από διαμάχη σχετικά με το έργο και έρευνες από τις τοπικές αρχές κατά της διαφθοράς.