Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Οι βελτιώσεις στα μέτρα στήριξης – Κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα ετοιμάζουν οι «σκληροί»

«Μαραθώνια» συνάντηση που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες είχε την Τρίτη 13/1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μέλη της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντιπροσωπεία από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σε αυτή τη συνάντηση αποφασίστηκαν και από τις δυο πλευρές να γίνουν βελτιώσεις σε μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί προκειμένου να στηριχθούν ακόμη περισσότερο όσοι έχουν πληγεί από τις τιμές στο ρεύμα, το πετρέλαιο αλλά και την ευλογιά.

«Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο. Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων» ανέφερε στη δήλωση του μετά το τέλος της συζήτησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους «σκληρούς» των μπλόκων οι οποίοι δεν έδωσαν το παρών στη συνάντηση. «Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Την Τετάρτη νέα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των αγροτών

Αύριο, Τετάρτη στις 11:30, στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη μεταξύ κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν, μετά το τέλος της σημερινής σύσκεψης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη αντιπροσωπείας κινητοποιούμενων αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.

Αναλύθηκαν διεξοδικά επί 3,5 ώρες τα οξυμένα προβλήματα καθώς και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε και περαιτέρω ειδίκευση είτε ορίων είτε στη μεθοδολογία εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση.

Ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κι οι ανεφάρμοστες εν πολλοίς ταυτοποιήσεις ανεφάρμοστες τροποποιήσεις που αφήνουν έξω αναίτια απλήρωτους αγρότες συναδέλφους θα συζητηθούν σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11:30 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας με τη συμμετοχή των υπουργών Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Τσιάρα και Θάνου Πετραλιά καθώς και των Διοικητών της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και του Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καβαδά.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Μετά το πέρας και των αυριανών συναντήσεων με την εξειδίκευση καθώς και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.».

Μπλόκο της Νίκαιας: Προτείνει την κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ

Το μπλόκο της Νίκαιας που είναι ανάμεσα στους «σκληρούς» από την πλευρά των αγροτών θέλει να κλιμακώσει ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις του.

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το μπλόκο της Νίκαιας προτείνει την κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ.

Με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας επεσήμανε: «Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας.

Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας».