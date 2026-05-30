Επίθεση της Νέας Αριστεράς στους 7 αποχωρήσαντες: “Θα κριθούν αυστηρά από τους προοδευτικούς πολίτες”

Μέσω πηγών απάντησε η Νέα Αριστερά στα μέλη που αναμένεται να παραιτηθούν από την ΚΟ του κόμματους την ερχόμενη Τρίτη, όπως μετέδωσε σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών.

«Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από την Νέα Αριστερά, τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν», επισημαίνουν οι κύκλοι της Πατησίων αναφερόμενοι στα 7 πρωτοκλασάτα οσουνόπω αποχωρήσαντα μέλη της.

«Η απόφασή τους – συνεχίζουν οι ίδιες πηγές – δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της ΕΛΑΣ. Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωσή τους σε προσωποπαγή κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιον γιατί τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.

Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, να αποκλείσουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μίας φωνής της αριστεράς την περίοδο της υπερσυντηρητικής παλινόρθωσης, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες».

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», το κόμμα βρίσκεται προ των πυλών μιας καθοριστικής διάσπασης, καθώς την προσεχή Τρίτη (02.06) αναμένεται η επίσημη αποχώρηση της πλειοψηφίας των βουλευτών του, αλλά και δεκάδων κορυφαίων στελεχών.

Χάνεται το δικαίωμα Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επτά από τους έντεκα εν ενεργεία βουλευτές του κόμματος έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται πρωτοκλασάτα ονόματα της παράταξης:

Αλέξης Χαρίτσης (πρώην επικεφαλής)

(πρώην επικεφαλής) Έφη Αχτσιόγλου

Νάσος Ηλιόπουλος

Δημήτρης Τζανακόπουλος

Θεανώ Φωτίου

Μερόπη Τζούφη

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Μετά από αυτή τη μαζική έξοδο, η Νέα Αριστερά απομειώνεται κοινοβουλευτικά, καθώς στα έδρανα της Βουλής θα απομείνουν μόλις τέσσερις βουλευτές. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Πέτη Πέρκα, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τη διατήρηση αυτόνομης Κοινοβουλευτικής Ομάδας βάσει του Κανονισμού της Βουλής, γεγονός που στερεί από το κόμμα σημαντικά προνόμια.

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά λαμβάνει διαστάσεις γενικευμένης αποψίλωσης του κομματικού μηχανισμού.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 170 στελέχη, μεταξύ των οποίων μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών, που ετοιμάζουν τις παραιτήσεις τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας παρατεταμένης περιόδου έντονων εσωτερικών διαφωνιών. Το κλίμα είχε βαρύνει επικίνδυνα ήδη από το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, με την κατάσταση να γίνεται μη αναστρέψιμη μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή τροχιά διάλυσης.