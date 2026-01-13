Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου – Έρχονται ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 13/1 η συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ήταν ουσιαστική, ενώ υπήρξαν βελτιωτικές κινήσεις από την κυβέρνηση στα μέτρα που ήδη έχουν γίνει γνωστά.

«Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν και επισημαίνουν ότι μεταξύ

άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Σε λίγη ώρα αναμένεται δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μητσοτάκης: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

«Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο της διακομματικής επιτροπής την οποία έχει συστήσει για τον πρωτογενή τομέα «και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις» ανέφερε.

«’Αρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, «άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει» σημείωσε.

Αναλυτικά:

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

‘Αρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».