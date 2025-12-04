Στο συνέδριο «Athens Policy Dialogues» αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο, Παρασκευή (05/12)
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή (05/12) στις 16.00 θα έχει συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Policy Dialogues» που διοργανώνουν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα «Το Βήμα», στο ξενοδοχείο King George.
