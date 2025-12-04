Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συνέδριο «Athens Policy Dialogues» αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο, Παρασκευή (05/12)

Στο συνέδριο «Athens Policy Dialogues» αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή (05/12) στις 16.00 θα έχει συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Policy Dialogues» που διοργανώνουν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα «Το Βήμα», στο ξενοδοχείο King George.

Κακοκαιρία: Τηλεδιασκέψεις συντονισμού για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές
Κακοκαιρία: Τηλεδιασκέψεις συντονισμού για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές

Οι υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οργανώνουν το έργο της καταγραφής των ζημιών και της χορήγησης των αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες κατά το μήνα Νοέμβριο 2025. Πρόκειται για μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει συντονισμό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για τον […]

