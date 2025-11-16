Μητσοτάκης: “Ενεργοποιήθηκε ο κάθετος διάδρομος” – Ζελένσκι: “Ευχαριστώ την Αθήνα και τον Τραμπ”

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του Ουκρανού προέδρου.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και ανέβηκαν μαζί τα σκαλιά.

«Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Γνωρίζετε ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας και έχω εκφράσει τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην χώρα σας.

Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες για την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα.

Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο για να φτάσει το αέριο στη χώρα σας αυτό το δύσκολο χειμώνα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες.

Υπεγράφη η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας

Στη συνέχεια, υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις μας.

Υπενθυμίζοντας την κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων.

«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.

Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού. Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. «Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια».

Το σχέδιο, ανέφερε, γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας.

Αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη.

Η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση , ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο υπενθύμισε τη σχέση της Ελλάδας με την Οδησό, την οποία ο πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί αυτά τα χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου. «Οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται», σημείωσε.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ουκρανίας πολεμούν με απαράμιλλη γενναιότητα», ανέφερε, λέγοντας ότι εμπνέουν.

Ζελένσκι: Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας



Στην αντιφώνησή του, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της Ελλάδας. Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, εσάς και όσους μετείχαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να συνεχίσει η άσκηση πίεσης προς τη ρωσική πλευρά. «Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. «Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», τόνισε.

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης εισβολής, τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη.



«Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό».



«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».



Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός της εισβολής της Τουρκίας. Αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.



«Καλωσορίζοντας εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να δώσω τη διαβεβαίωση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για κατάπαυση πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια του λαού σας να λάβει τέλος. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ υπό τους όρους της αιρεσιμότητας, αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας».

Ζελένσκι: “Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς”

Στην αντιφώνησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή. «Η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την ευχαριστούμε πολύ».

Επίσης, ευχαρίστησε και τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε».

«Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Τα χτυπήματα με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη αλλά και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα».

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς διαπραγματεύσεις για ενεργειακά θέματα και τόνισε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον κ. Ζελένσκι για την αναγνώριση της στήριξης στην Ελλάδα. «Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου που έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, τόνισε, «ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί».