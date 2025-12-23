Σοφία Ζαχαράκη: 1,8 εκατ. ευρώ για βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου Ωρωπού

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025, έργο που αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση Δημοτικών αθλητικών χώρων του Δήμου Ωρωπού, συνολικού προϋπολογισμού 1.857.791,56 ευρώ.

Συγκεκριμένα, εντάσσεται το έργο «Βελτίωση – Αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου Ωρωπού», το οποίο αφορά στην προμήθεια υλικών με σκοπό τον εξωραϊσμό Δημοτικών αθλητικών χώρων του Δήμου.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η άθληση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, στάση ζωής και κυρίως επένδυση στη συνοχή της κοινωνίας. Είναι ο χώρος, όπου οι νέοι μας μαθαίνουν να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους και να πιστεύουν στις δυνάμεις τους. Ο Δήμος Ωρωπού περνά σε μια νέα εποχή στον τομέα των αθλητικών υποδομών, καθώς εντάσσουμε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση και την ουσιαστική αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών χώρων, με παρεμβάσεις που δημιουργούν ασφάλεια και κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των παιδιών, των αθλητών, των συλλόγων και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Διαμορφώνουμε χώρους που εμπνέουν συμμετοχή, άσκηση, υγιή τρόπο ζωής και στηρίζουμε έμπρακτα τον μαζικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, με έμφαση στην περιφέρεια και στους δήμους. Θέλουμε ανοιχτές, σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις, με τον Ωρωπό να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με σχέδιο, συνέπεια και πίστη στα οφέλη του αθλητισμού, επενδύουμε στους νέους και στο μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών».

Το έργο, προβλέπει την εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδα του Δήμου, την αναβάθμιση υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ και τένις (ακρυλικών δαπέδων και ταρτάν) και την προμήθεια 8 σετ υπαίθριων οργάνων γυμναστικής καθώς και την προμήθεια λοιπού αθλητικού εξοπλισμού, όπως εστίες ποδοσφαίρου και πάγκους αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου. Παράλληλα, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως προβολείς τεχνολογίας LED καθώς και παρεμβάσεις για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων κλπ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν 3 γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, 4 γήπεδα μπάσκετ, 2 τένις και 8 διαμορφωμένους χώρους άθλησης.

Πιο αναλυτικά προβλέπεται: